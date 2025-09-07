Lazio, la nuova vita di Belahyane: Sarri lo tiene pronto come jolly

RASSEGNA STAMPA - Il mercato obbligato costringe Sarri a cercare rinforzi in casa, sta spremendo la rosa per cercare di tirare fuori il meglio da ogni singolo e per il momento Belahyane sembra aver dato risposte positive. Ingresso e assist immediato, il marocchino sta iniziando a farsi notare. È tornato tra i convocati col Como, ma non è stato schierato perché non ancora in condizione dopo l’infortunio alla caviglia. Ha avuto una chance col Verona, il suo debutto stagionale è coinciso con quello della Lazio all’Olimpico e ha sorpreso il tecnico.

La società, ricorda il Corriere dello Sport, lo aveva aggiunto a gennaio al gruppo di Baroni che però non ci ha puntato troppo. Quei mesi di apprendistato sono serviti a Belahyane per ambientarsi e poi, con l’arrivo di Sarri, ha dovuto rivedere la sua posizione in campo. La preparazione e gli allenamenti, al momento, hanno convinto l’allenatore a avergli trovato il giusto ruolo. Se dovesse confermare i passi in avanti da mezzala, le chance aumenteranno. Sta continuando a lavorare a Formello, niente nazionale per lui che spera di essere inserito tra i convocati per la Coppa d’Africa a fine dicembre.

