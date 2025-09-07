Sassuolo - Lazio, la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli
"Il Sassuolo Calcio informa i tifosi biancocelesti che, dalle ore 10:00 di martedì 9 settembre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Sassuolo-Lazio, in programma domenica 14 settembre delle ore 18:00, presso il Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.
Modalità e informazioni per vendita:
- capienza del Settore Tribuna Nord Ospiti: 4.000 posti;
- prezzo del tagliando: 35 € più commissioni;
- canali di vendita: circuito on line di Vivaticket e punti vendita;
- chiusura delle vendite alle ore 19:00 di sabato 13 settembre.
Limitazioni:
- Divieto del cambio nominativo.
Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.
Per accedere al Mapei Stadium, sarà necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità; non sarà necessaria la tessera del tifoso".
Pubblicato il 6/09