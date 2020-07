Roma-Fiorentina, doppio errore di Chiffi sul rigore di Dzeko - VIDEO

La Roma batte 2-1 in casa la Fiorentina con parecchie polemiche. Due rigori hanno consentito ai giallorossi di trovare i tre punti e il secondo è stato ampiamente criticato. Rigore molto discutibile su Dzeko che prima calci in porta e poi viene travolto da Terracciano in uscita. L’arbitro Chiffi indica il dischetto e compie un doppio errore: il primo perché il contatto sull’attaccante bosniaco non è un fallo da rigore, il secondo perché l’azione parte da un tocco proprio da parte dell’arbitro. Il pallone urta addosso a Chiffi che lo “sistema” sui piedi di Carles Perez che va al tiro. Sulla respinta il contatto che porta al penalty.

CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO

Roma, caos dirigenza: anche De Sanctis pensa alle dimissioni

TORNA ALLA HOME PAGE