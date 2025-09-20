Roma, Gasperini fa il punto verso il derby: "Ecco come stanno Hermoso e Wesley"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il derby della Capitale. Giorno di vigilia: è tempo di conferenze stampa. Il primo dei due allenatori a parlare è il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che si è espresso sulla gara contro la Lazio facendo il punto anche sugli infortunati. In particolare ha svelato le condizioni di Hermoso e Wesley. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Wesley ha avuto una ricaduta, come ha detto il medico, di una gastroenterite che gli ha creato qualche problema. Sembrava in via di guarigione, invece è tornato un po’ indietro. Vediamo nelle prossime 24 ore se starà meglio. Hermoso lo proviamo oggi in campo: non ci sono grandi indicazioni positive, però c’è ancora un po’ di fiducia e la lascio".

