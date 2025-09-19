Roma, Gasperini: "Il derby è una partita a sé. Sarà combattuto e..."

TUTTOmercatoWEB.com

A pochi giorni da Lazio - Roma, Gian Piero Gasperini è stato intervistato ai microfoni di Dazn, ai quali ha parlato proprio di quello che sarà il suo primo derby sulla panchina giallorossa.

"Il derby è una partita importante e particolare. Alcuni dicono giustamente che è una partita a sé, proprio per quello che si riporta dietro poi nelle settimane successive. In città, soprattutto, c’è questa grande rivalità. Mi auguro che sia un derby combattuto, ma rispetto agli ultimi che ci sia un po’ più di serenità fuori, prima e dopo e le partite, che prevalga lo sfottò e la voglia di vincere, ma che si rimanga nei termini della non violenza perché è qualcosa che uccide il calcio".

"Sarri? Sarà bello trovarci in questo derby di Roma, noi che ci scontriamo da tanti anni, sempre con grande rispetto reciproco l’uno dell’altro e la consapevolezza di incontrare un avversario difficile, una squadra organizzata con concetti molto chiari. Spero che venga fuori una partita bella per il pubblico e che possa onorare i concetti di entrambi gli allenatori”.

