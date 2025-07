Roma, Gasperini: "Siamo in ritardo sul mercato. Sono un po' preoccupato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la prima vittoria in amichevole contro il Trastevere, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. In particolare ha parlato delle mosse sul mercato della società giallorossa, che secondo lui si sta muovendo un po' a rilento. Queste le sue dichiarazioni: "Mercato? Ci sono state un po' di vicissitudini, siamo un po' in ritardo, abbiamo iniziato già da otto giorni. Sono un po' preoccupato. Ci siamo presentati con una squadra con tante defezioni. Diversi giocatori sono andati via e qualcuno è ancora infortunato. Abbiamo fretta e voglia di recuperare, dobbiamo partire bene ma in queste condizioni non è facile. Speriamo ci sia una spinta perché la società ha grande disponibilità. I profili dei giocatori che devono arrivare devono essere giovani, pimpanti e forti. Mi aspetto una bella accelerazione sul mercato".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.