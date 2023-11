Roma, i dubbi di Mourinho: Pellegrini ci prova, in attacco c'è Dybala. E Cristante...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il derby della Capitale si avvicina. È giorno di vigilia, manca sempre meno. Gli allenatori iniziano a fare i conti degli indisponibili per le ultime prove tattiche prima della sfida. Mourinho, per esempio, deve vedersela con diversi casi da gestire dopo la disfatta di Praga: non vuole assolutamente rivedere l'atteggiamento di giovedì sera. A riportarlo è Il Messaggero.

Si pensa a qualche cambio, quindi. Tornerà Rui Patricio in porta, dopo la presenza di Svilar in Repubblica Ceca. In difesa dovrebbe rimanere il tridente Mancini, Llorente, Ndicka, ma attenzione a Cristante. C'è una minima percentuale che l'ex Atalanta possa prendere il posto dello spagnolo nell'assetto difensivo. A centrocampo sarà nuovamente da gestire Paredes, che non ha convinto al rientro dalla squalifica, e poi c'è un solo posto per tre maglie, conteso da Aouar, Bove e Renato Sanches. Il portoghese sembra essere in vantaggio per le sue qualità da box to box.

Mourinho rimane comunque preoccupato per la tenuta fisica dei suoi calciatori, anche se lo staff medico e il reparto "sport science" gli hanno garantito che non ci saranno problemi. Nel caso è sempre pronto Bove, l'unico a cui il tecnico ha fatto i complimenti dopo la sconfitta di Praga. Da tenere d'occhio le condizioni di Lorenzo Pellegrini, che è tornato parzialmente in gruppo e vuole essere convocato per il derby. Sulle fasce scalpitano Karsdorp, in vantaggio, e Spinazzola. In attacco non ci sono dubbi: Dybala e Lukaku sono le certezze della Roma.