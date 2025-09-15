Roma, l'attore-tifoso Zingaretti: "A me piacerebbe sognare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - L'attore e regista italiano Luca Zingaretti ha confidato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il suo parere da tifoso giallorosso sulla Roma di Gasperini. Ecco di seguito le sue parole:

"Gasperini ha portato una ventata di vitalità, aspettiamo prima di giudicare la squadra. C'è una cosa che non capisco, le limitazioni del fairplay finanziario: pare che esistano solo per la Roma. A me piacerebbe sognare come stanno sognando da qualche anno i miei amici napoletani: ci hanno detto per anni che gli scudetti al Sud non si potevano vincere, De Laurentiis ha dimostrato il contrario. Con la programmazione e l'attenzione tutto si può fare. E io aspetto di poter festeggiare a Roma dopo essermi divertito alle feste del Napoli".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.