Roma, Mourinho: “C’è gente interessata a vederci finire ottavi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del match tra Roma e Venezia, in programma domani all’Olimpico, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei giallorossi Josè Mourinho. Tra i vari temi affrontati, il portoghese si è espresso anche sulla situazione della classifica. Queste le sue dichiarazioni: “Se la finale può deconcentrarci? Penso e spero di no. Vedo che c'è gente interessata al fatto che noi possiamo finire ottavi e vincere la finale. Capisco che in questo modo sarebbe una cosa fantastica per il calcio italiano, 8 squadre in Europa l'anno prossimo sarebbe importante, ma questo non si deve fare, sarebbe mancanza di rispetto verso gente che lavora tanto come facciamo noi. La mancanza di concentrazione per queste ultime due gare credo di no”. In merito agli arbitri, ha poi aggiunto: “Siamo un po' stanchi di arbitri all'interno del Var puniti e sospesi solo dopo la nostra gara. Confermano l'errore, ma a noi i punti chi li restituisce? Vogliamo finire quinti o sesti, sono le posizioni in cui siamo stati per tutta la stagione. Non ho paura di questa possibile mancanza di concentrazione”.

