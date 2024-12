Roma, out un big e Ranieri parte con 4 portieri: i convocati per il Milan

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di vigilia in casa Roma, domani alle 20:45 il big match a San Siro contro il Milan. Gara fondamentale per le ambizioni di entrambe che puntano a chiudere il 2024 nel miglior modo possibile così da iniziare il nuovo anno con maggiore fiducia e un passo differente. Per l'occasione, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati che porterà con sè a Milano e tra i nomi non si legge quello di Cristante, ancora out per infortunio. C'è però una curiosità, sono presenti quattro portieri: Svilar, Ryan è il secondo, Marin il terzo e De Marzi, il jolly pescato in Primavera. Una scelta dettata dal problema al tendine accusato dall'australiano e che ha portato il tecnico, per precauzione, a aggiungere il classe 2007.

