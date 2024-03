Salernitana, scoppia il caso Dia. Liverani: "Non è voluto entrare in campo"

TUTTOmercatoWEB.com

La Salernitana di Liverani torna a far punti e strappa un pareggio all'Udinese ma i problemi in casa granata non sono certo finiti. A una situazione di classifica critica si aggiunge anche il caso Dia che proprio contro i friulani si è rifiutato di scendere in campo.

"Non è voluto entrare alla fine, ha fatto una scelta che da oggi prenderemo in considerazione, mancavano 7-8 min e non è voluto subentrare, prenderemo decisioni di conseguenza a questa sua scelta,ne prendiamo atto. Non penso andrà fuori rosa ma non è un giocatore su cui posso contare", queste le parole del tecnico al termine della sfida.