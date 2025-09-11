Sassuolo, Berardi punta la Lazio: "Speriamo in un risultato positivo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina Sassuolo - Lazio. Per l'occasione, ai microfoni di SkySport, l'attaccante neroverde Domenico Berardi ha parlato proprio della gara, soffermandosi anche sul suo percorso in Serie A e sulla Nazionale italiana. Di seguito le sue parole: "Essere la bandiera di questo grande club per me è un onore, anzi più che club è una grande famiglia e sicuramente la cosa mi rende orgoglioso. La cosa che più mi piace di questo posto è la tranquillità, la serenità, la grande forza che la società ci ha sempre dimostrato in tutti questi anni".

"Lazio? Siamo sempre pronti per esprimere le nostre qualità al meglio per cercare di portare a casa un risultato positivo perché una volta raggiunto quello sono convinto che la strada inizia a essere in discesa. Il mister ci chiede mentalità e convinzione perché se vai senza convinzione in campo parti svantaggiato. Il mister ci sta trasmettendo tutta la sua passione e questi concetti che secondo me fanno la differenza e stiamo lavorando proprio sui dettagli per cercare di migliorare e cercare di fare un grande campionato".

"L'Italia? Io lavoro a Sassuolo per tornare a vestire la maglia azzurra. Indossare la maglia dell'Italia è un sogno che si è avverato ma cerco di far bene qui a Sassuolo per indossare di nuovo la maglia azzurra".

