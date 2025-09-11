Lazio, Pavanel su Zaccagni: "Era una mezzala, poi con Sarri..."

Massimo Pavanel, ex allenatore delle giovanili del Verona, è stato ospite di Sportitalia e ha raccontato dei retroscena su Mattia Zaccagni ai tempi del suo arrivo a Verona. Ecco di seguito le sue parole:

"Venne a provare un pomeriggio, ricordo che era molto piccolo. Noi avevamo già giocatori strutturati, quello che aveva impressionato me e Calvetti era la sua capacità tecnica. Avevamo appena iniziato il ritiro, ci mancava un giocatore in mezzo. Fece una partita, prese la palla e scartò due uomini. Lui era al Bellaria, fece qualche spezzone lì e lo prendemmo per molto poco, non credo la cifra vada molto lontana dai 10.000 euro. Poi lui fece la gavetta, giocò in Serie C, arrivò Juric che lo valorizzò e da lì venne venduto alla Lazio. Ora è il capitano della Lazio e gioca in Nazionale, quella capacità balistica che ha la aveva già da ragazzino, anzi io dicevo che faceva anche pochi gol per come calciava. Era una mezzala, con Juric è stato spostato più in avanti e poi si è consacrato con Sarri".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.