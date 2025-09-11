Calciomercato Lazio | Sabatini su Insigne: "Lo vedo bene, ma solo se..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato la possibilità di vedere Lorenzo Insigne con la maglia della Lazio, esprimendosi sulle perplessità riguardanti l'anagrafica e lo stato di forma dell'ex Napoli e Toronto.

"Non so che giocatore ritrovi la Serie A. Mi posso basare sui confronti di chi ha avuto la stessa avventura. Bernardeschi al Bologna va in panchina, poi troverà spazio perché ha qualità, ma al suo posto giocano o Fabbian, o Cambiaghi. Nel ruolo di Insigne alla Lazio gioca Zaccagni, ma potrebbe essere interessante 'alla Pedro'. Negli ultimi 20' Insigne potrebbe essere uno che, in partite più monotone, può darti una scossa come fa Pedro. La domanda da porsi è: torna Insigne a 34 anni, per gli ultimi quarti di partita, quanto costa? Dovrebbe ridursi tantissimo l'ingaggio".

