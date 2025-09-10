Mattei duro: "La Lazio non ha rapporti, è in un labirinto senza uscita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radiosei il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ha parlato della situazione economica della Lazio, soprattutto in vista del mercato di gennaio. Di seguito le sue parole a riguardo.

"Il ritorno di Milinkovic alla Lazio? È fantacalcio. Quando leggevo di Simic, non capivo se era incompetenza o strategia visto che la Lazio prima deve vendere. La società non ha rapporti, Lotito vuole sempre l’ultima parola e così gli altri club preferiscono trattare con altre squadre. Gli esuberi resteranno, non li hai venduti col mercato aperto, figuriamoci a gennaio, ma servirà comunque cedere un pezzo importante e Mandas sembra l’indiziato. La verità è che la Lazio è una società senza portafoglio; quando leggo alcuni nomi so già che sono irraggiungibili. La Lazio è entrata in un labirinto economico e non riesce a trovare l’uscita. Il blocco è stato una salvezza per la società che tanto non aveva i soldi per fare il mercato che voleva Sarri”.

