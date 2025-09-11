Serie A, Simonelli: "Milan-Como? Giocarla a Perth è un'esigenza!".

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, si è espresso a margine della presentazione del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, commentando la possibilità di giocare la partita tra Milan e Como a Perth, presentandola come un'esigenza dovuta al calendario.

"Oggi c'è una riunione della Uefa, non so se la decisione sarà presa oggi. Io ho fatto presente che per noi è un'esigenza e non un capriccio. A Milano San Siro è chiuso dal 24 gennaio al 14 febbraio, quindi sono 20 giorni in cui non si può giocare, il calendario è intasato, quindi non abbiamo alternative vicine a Milano di stadi con la capienza di San Siro. Di fronte a questa necessità, e avendo anche ricevuto una disponibilità dall'Australia, abbiamo chiesto alla Uefa eccezionalmente se questa cosa si poteva fare. Io sono sempre fiducioso sulle decisioni che saranno prese".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.