Roma, l'esito degli esami di Wesley: le sue condizioni in vista del derby
Gian Piero Gasperini può tirare un respiro di sollievo in vista del derby contro la Lazio. Wesley, che non era neanche stato convocato da Carlo Ancelotti per la partita la Bolivia per un problema fisico, a meno di sorprese sarà a disposizione del tecnico della Roma per la stracittadina del 21 settembre. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, gli esami strumentali avrebbero scongiurato una lesione, riducendo il tutto a un'infiammazione che lo terrà fuori contro il Torino, ma - a meno di sorprese - lo vedrà tornare a disposizione dalla prossima settimana.
