Lazio, Zampacorta (ag. FIFA): "Mercato bloccato? Potrebbe essere la prima volta che..."

Dino Zampacorta, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il mercato di quest'estate, per poi dire la sua opinione sulla Lazio e sul blocco del mercato che ha costretto la società biancoceleste a non potersi rinforzare, al contrario delle altre.

"Non ricordo una situazione simile a quella della Lazio negli ultimi anni tra squadre importanti di Serie A o di Serie B. Per la prima volta una squadra, quella che secondo me è una squadra di livello, che ha già giocato un anno insieme potrebbe anche averne, potrebbe beneficiarne. Non la vedo come una cosa per forza negativa. Il valore di Sarri lo conosciamo tutti, anche se non c'è niente da dire a Baroni che ha avuto una flessione nelle ultime partite. Alla Lazio della scorsa stagione non gli si può dire nulla, sarebbe folle pensarla sempre nelle prime quattro".

"Sono curioso di vedere una squadra che non ha cambiato nulla, con Sarri in panchina e soprattutto senza infortuni. Secondo me può ottenere un ottimo risultato: se arriva a ridosso del quarto, quinto o sesto posto per me ha fatto quello che doveva fare. Se ambisce ad arrivare serenamente in Champions ha bisogno di qualche colpo a gennaio, anche se sono contrario a rifare le squadre a gennaio come aveva fatto il Milan lo scorso anno".

