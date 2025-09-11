Agostinelli ricorda la sua Lazio: "Risse continue, poi però in partita..."

TUTTOmercatoWEB.com

Andrea Agostinelli si è raccontato a 360° in una lunga intervista al Corriere della Sera. L'ex calciatore della Lazio, oggi allenatore (ultima esperienza al Flamurtari in Albania), ha ricordato i primi anni del calcio, quella 'gabbia di matti' della sua Lazio, ma anche la sofferenza provata per la morte del figlio a soli 33 anni: "Quando vivi una tragedia simile, per metà muori anche tu, non ti risollevi più".

Soffermandosi sul calcio, Agostinelli ha rivelato il suo primo ricordo relativo a questo mondo e un aneddoto con Bruno Conti, idolo dei rivali cittadini: "Primo ricordo nel calcio? Quando mi sono messo la maglia della Lazio a 14 anni. Qualche mese prima avevo fatto dei provini con Bologna e Torino, con me c'era Bruno Conti". Entrambi vennero scartati.

In molti consideravano Agostinelli l'erede di Re Cecconi': "Stesso ruolo ma caratteristiche diverse. Un ragazzo eccezionale, una persona buona. Quando lo ammazzarono ero in ritiro a Santa Margherita Ligure con l'U21, stavo giocando a carte. Poi la tragica notizia. Mi diceva sempre. "Guarda che nel calcio non ti aiuterà nessuno". Lo dico sempre ai miei calciatori. Mors tua vita mea".

Gli anni alla Lazio sono stati particolari, ricchi di storie da raccontare: "Mai vissuto un giorno tranquillo, lineare. Durante le partitelle le risse erano continue, ho visto picchiarsi anche allenatore e magazziniere. Poi però la domenica eravamo tutti uniti. Una volta partimmo in pullman per una trasferta. Noto che tre o quattro compagni seduti in fondo iniziano a caricare le armi: "Ma dove andiamo, in guerra?", mi chiedo. Poi cominciano a sparare in aria. Guardo fuori dal finestrino e noto un piccolo aereo che ci stava sorvolando. Era Gigi Martini, che oltre a essere calciatore era anche un pilota".

