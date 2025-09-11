Lazio, Petrucci (Sky): "Zaccagni dovrebbe essere titolare. Mentre Rovella..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha fatto il punto della situazione in casa Lazio dopo alcuni problemi fisici che hanno colpito la rosa di Maurizio Sarri, concentrandosi soprattutto su centrocampo e attacco in vista della partita di domenica contro il Sassuolo.

CENTROCAMPO - "Rovella ha un affaticamento, ma non è nulla di grave, ci sono quattro giorni prima della partita, non è out di sicuro per domenica, domani ne sapremo di più. Non mi aspetto Vecino dal primo a Reggio Emilia ma penso sia il primo candidato per una maglia al derby, domenica penso che dal primo giocherà Dele-Bashiru, Sarri vuole dargli ancora fiducia. Belahyane credo che troverà il suo spazio, sta crescendo in un ruolo che non è il suo, sarà utile durante la stagione e ha dato delle rassicurazioni a Sarri sul lato tecnico".

ATTACCO - "Zaccagni dovrebbe partire dal primo minuto. Il pensiero di Sarri per l’ala destra è far giocare dal primo Cancellieri e far fare uno spezzone di partita a Isaksen. È difficile trovare il ruolo di Noslin, lui ha fatto più partite da esterno in carriera ma lo scorso anno lo abbiamo visto spesso centravanti, per ora Sarri lo prova da esterno".

