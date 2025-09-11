Lazio, Rambaudi: "Se vinci il derby devi andare in ritiro. Rovella? Spero..."

L'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua in merito al possibile forfait di Rovella, sulle scelte a centrocampo e sul prossimo avversario della Lazio. Poi, un focus sul Derby. Ecco di seguito le sue parole:

ROVELLA - "Se è un affaticamento è possibile un recupero prima di Sassuolo-Lazio, io mi auguro che ci sia domenica. Non mi interessa ora pensare al derby, devi vincere questa partita e dare continuità. Servono conferme. Le scelte a centrocampo dipenderanno da come si vorrà impostare la partita. Con Belahyane hai più palleggio, io credo comunque che debba continuare come contro il Verona".

SASSUOLO - "Col Sassuolo è già una sorta di test. Io pensavo che avremmo fatto 9 punti in queste prime tre giornate, anche per dare entusiasmo. La sfida di domenica diventa determinante per capire quale strada è stata intrapresa; la vedo anche come una vitamina per affrontare il derby con più consapevolezza".

DERBY - "Alla quarta non c’è una migliore e una peggiore, c’è solo un cantiere aperto. Influenza l’esterno, è chiaro. Se dovessi vincere il derby andrei in ritiro subito perché poi i giocatori non abituati si fanno condizionare, qualora dovessi perdere credo che le inevitabili critiche servirebbero per formare la personalità, il carattere e l’unione di un gruppo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.