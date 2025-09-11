Lazio, Stankovic compie gli anni: il messaggio della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, la Lazio - per mezzo del suo sito ufficiale e dei propri canali social - ha voluto fare gli auguri a Dejan Stankovic, ex centrocampista biancoceleste e tra i protagonisti del secondo Scudetto.

"Tanti auguri a Dejan Stankovic. L’ex centrocampista biancoceleste oggi compie 47 anni. Cinque stagioni e mezza con la maglia della Lazio per Dejan Stankovic. Il centrocampista serbo ha disputato 208 gare in campionato, realizzando 34 reti, con l`Aquila sul petto. In biancoceleste, ha conquistato sei trofei: uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa europea, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane".

