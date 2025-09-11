Sassuolo, Carnevali avvisa la Lazio: "Dobbiamo darci una svegliata..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà il Sassuolo il prossimo avversario della Lazio nella sfida in programma domenica 14 settembre alle 18.00. I neroverdi sono ancora a caccia del primo punto stagionale e l'ad Giovanni Carnevali si è espresso in merito ai microfoni di Sky Sport.

"Dobbiamo darci una svegliata perché sicuramente non siamo partiti con il piede giusto, ma è sempre complicato giocare con il mercato aperto, spero di ripartire con quella forza che sappiamo di avere", queste le sue parole.

