Lazio, Mattei: "Rovella? Non lo rischierei visto che c'è il derby"
Piccolo affaticamento agli adduttori per Niccolò Rovella con mister Sarri che, in vista dei prossimi appuntamenti con Sassuolo e soprattutto Roma, dovrà valutare le sue condizioni. Sul tema ecco le parole di Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei: "Non credo che Rovella verrà rischiato visto che c’è il derby.
A questo punto Belahyane non penso possa trovare spazio per non aggiungere una novità in mezzo al campo; con Rovella l’ipotesi Bela avrebbe preso quota. Io non rischierei un centrocampo inedito: Guendouzi, Cataldi e Belahyane. Troppe novità.
Una cosa è certa: questa è una squadra che deve sempre entrare in campo con la testa giusta perché non ha calciatori in grado di cambiare la partita con una giocata, serve il collettivo".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.