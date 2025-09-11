Lazio, verso il Sassuolo: Zaccagni ha recuperato, Rovella...
RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato contro il Sassuolo e Sarri continua a monitorare attentamente le condizioni di Mattia Zaccagni e Niccolò Rovella. Il capitano della Lazio si è fermato in Nazionale per una botta alla tibia, il regista ha accusato un affaticamento agli adduttori, ma il tecnico biancoceleste conta di avere entrambi a disposizione per la trasferta a Reggio Emilia.
Ieri pomeriggio Zac si è allenato in gruppo, saltando solo la parte finale della seduta per evitare di aggravare il trauma. Oggi si capirà se potrà disputare tutto l'allenamento o se salterà nuovamente la partitella, ma, come riportato dal Corriere dello Sport, l'esterno dovrebbe essere regolarmente a disposizione per domenica. Sarri non lo schiererà da titolare, potendo contare su alternative come Pedro o Noslin, ma non è da escludere il suo impiego a partita in corso.
C'è più apprensione per le condizioni di Rovella che, dopo essere rimasto a riposo ieri, potrebbe saltare anche la seduta odierna. La strategia è quella di farlo tornare in campo domani, antivigilia della partita, per evitare che un semplice affaticamento si possa trasformare in stiramento. Oggi Mau avrà un quadro più chiaro della situazione, ma filtra ottimismo sulla possibilità di avere entrambe le pedine a disposizione per la gara del Mapei Stadium.
