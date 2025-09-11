PRIMAVERA | Lazio, ufficiale la cessione di D'Agostini: ha firmato con il Rimini

Dopo aver iniziato la stagione con due sconfitte, la Lazio Primavera ha ottenuto i primi punti del proprio campionato, grazie al successo casalingo per 1-0 contro il Bologna. A decidere la sfida è stata una rete di Sana Fernandes, riaggregato alla formazione di Punzi vista l'impossibilità di chiudere nuovi colpi in entrata, fatta eccezione per il terzino albanese Shpuza e il terzo portiere Pannozzo, entrambi tesserati come giovani di serie.

Se da una parte i biancocelesti sono stati impossibilitati ad effettuare acquisti, in uscita il club è stato molto attivo e ha da poco chiuso per un'altra cessione. Lorenzo D'Agostini, attaccante classe 2005, è stato infatti ceduto al Rimini, militante in Serie C, con il quale ha anche esordito nell'ultima gara contro la Ternana.

