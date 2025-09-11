Calciomercato Lazio | Insigne punta a scalare l'Olimpo: pochi come lui in Italia
CALCIOMERCATO LAZO RASSEGNA STAMPA - C'è chi sottovaluta importanza dei numeri rispetto a tutto il resto, ma se da un lato la carta d'identità di Lorenzo Insigne segna 4 giugno 1991 come data di nascita (quindi 35 anni da compiere), dall'altra ci sono dei dati che non possono essere ignorati: Insigne è di fatto uno dei calciatori italiani più importanti della storia della Serie A.
Come riporta Il Messaggero, Insigne con 96 reti è il terzo miglior marcatore italiano di A in attività dopo Immobile e Berardi, il settimo se si considerano anche gli stranieri Dybala, Zapata, Lautaro e Dzeko. Inoltre, l'ex Napoli è anche il nono assistman di sempre della massima serie (74) dopo Totti, Baggio, Del Piero, Rivera, Pirlo, Cassano, Candreva e Hamsik. I numeri non sono tutto, è vero. Ma dicono tanto.