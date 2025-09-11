Calciomercato Lazio | Insigne aspetta la chiamata: Sarri insiste per averlo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lorenzo Insigne aspetta la Lazio. Dopo aver rifiutato in estate le proposte di Parma e Sassuolo, l'ex Napoli continua a sperare in una chiamata di Lotito ed è fiducioso di poter sbarcare in biancoceleste. Lorenzo vuole riunirsi a Sarri e attende speranzoso il prossimo 30 settembre, fatidica data di chiusura della trimestrale in cui il club dovrà dimostrare di aver risanato il costo del lavoro allargato.

Riguardo un suo possibile arrivo, Fabiani ad agosto aveva dichiarato "più una suggestione che altro: ho già riconfermato Pedro e ora voglio scoprire giovani, non trentenni". Come riportato da Il Messaggero, però, dopo il recente incontro a Cortina, l'agente D'Amico aspetta un nuovo confronto con Lotito, che ha promesso di accontentare Mau dopo un'estate priva di gioie. Sarri vuole Insigne e Insigne vuole riabbracciarlo, presto si capirà se i due potranno ricongiungersi in biancoceleste.

