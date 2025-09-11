Lazio, attenta a Berardi: i suoi numeri nei precedenti preoccupano

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Archiviata la sosta nazionali, la Lazio si prepara ad affrontare in trasferta il Sassuolo, squadra neopromossa e reduce da due sconfitte nelle prime due gare di campionato. Dopo essere rimasti a secco contro Napoli e Cremonese, i neroverdi proveranno ad assicurarsi i primi punti della loro stagione e per farlo si affideranno a Domenico Berardi, che trova nei biancocelesti una delle proprie vittime preferite in Serie A.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, in 16 precedenti contro la Lazio l'esterno è andato in gol in 9 occasioni, servendo anche 4 assist. Quella capitolina è la quarta squadra più colpita dal trentunenne, che ha fatto meglio solo contro Sampdoria (12), Milan (11) e Fiorentina (10). Con il conto dei punti ancora a zero dopo due partite, Grosso si aggrapperà più che mai al proprio attaccante, che quando vede il biancoceleste solitamente dà il meglio di sé.

