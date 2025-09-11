Torino, Cairo: "Baroni allenatore di qualità. Ecco cosa mi aspetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Raggiunto dai microfoni de La Gazzetta dello Sport il patron del Torino Cairo si è espresso su questo inizio di stagione dei granata guidati dall'ex Lazio Marco Baroni: "Abbiamo arricchito la squadra con un allenatore di qualità come Marco Baroni con l’obiettivo di fare meglio dell’anno scorso o di quelli precedenti. Adesso dobbiamo semplicemente lavorare, come sta facendo l’allenatore, per estrarre il meglio da una squadra arricchita con otto componenti, che hanno tutti molto potenziale".

Su Lele Adani e la telecronaca dell'Italia: "Adani è pittoresco: è il suo modo di fare telecronaca - conclude Cairo -, ma è anche una persona che capisce di calcio. È variopinto, non mi ha disturba".

