Lazio, Provedel a caccia del secondo clean sheet di fila: da quanto non arriva
RASSEGNA STAMPA - La gara di domenica contro il Sassuolo vedrà il ritorno in campo di Alessio Romagnoli. Dopo aver scontato le due giornate di squalifica, l'ex Milan tornerà a comporre la coppia centrale con Gila, vista per l'ultima volta lo scorso 24 maggio, quando i biancocelesti persero all'Olimpico contro il Lecce restando fuori dalle coppe europee. L'ultima rete inviolata con i due difensori titolari risale addirittura al 2-0 contro il Genoa dello scorso 24 aprile, un trend che con il ritorno di Sarri dovrà essere invertito, vista la grande attenzione del Comandante alla fase difensiva.
Con Mau la squadra risulta molto più coperta dietro, visto che anche i terzini sono chiamati a spingere meno e a restare più bloccati. Provedel, dunque, è più protetto e dopo il clean sheet ottenuto nella scorsa gara contro il Verona, spera nel bis contro i neroverdi. Come sottolineato dal Corriere della Sera, la Lazio non riesce a non subire gol in due gare di fila in campionato addirittura da novembre, quando mantenne la rete inviolata con Monza e Bologna. Contro il Sassuolo, dunque, oltre a cercare i tre punti, i biancocelesti proveranno a tenere la porta al sicuro per la seconda sfida consuecutiva, qualcosa che non accade da 10 mesi.
