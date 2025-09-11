Lazio, settimana della svolta per il Taty: l'attaccante cerca continuità

RASSEGNA STAMPA - Per Castellanos è la settimana della verità. Dopo la standing ovation conquistata con il Verona, l’argentino cerca continuità: domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo vuole centrare il bis e, subito dopo, provare a lasciare il segno nel suo primo derby con la Roma. Un’occasione per trasformare l’entusiasmo in svolta.

In Serie A, il Taty è riuscito solo due volte a segnare in gare consecutive: a inizio della scorsa stagione contro Milan e Verona, e a febbraio contro Cagliari e Monza, prima dell’infortunio con il Napoli che lo aveva frenato. Dopo un’estate difficile e il gol annullato al debutto a Como, si è sbloccato con una prestazione da leader. Ora serve conferma e la concorrenza di Dia è un ulteriore stimolo: per mantenere la fiducia di Sarri, l’ex Girona dovrà essere cinico e decisivo.

Castellanos non è un centravanti classico: abbina tecnica, visione e capacità di legare il gioco, ma deve diventare più concreto. Lo scorso anno ha raggiunto quota dieci gol in campionato nonostante due mesi di stop. Scaloni lo stima, ma non lo ha convocato: dietro a Lautaro e Álvarez c’è un posto ancora libero nella Selección e il Taty vuole prenderselo. Per questo, spiega il Messaggero, non ha mai realmente pensato al ritorno in Sudamerica nonostante la corte del Flamengo: l’obiettivo è restare in Europa e guadagnarsi il Mondiale.

Blindato dalla Lazio in estate, l’argentino sa che questa è la stagione del salto definitivo. Due assist, cinque reti di testa con la maglia biancoceleste e la voglia di dimostrare di essere non solo un prestigiatore, ma un bomber vero. Il Sassuolo è il primo esame, il derby il sogno da realizzare.