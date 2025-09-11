Velasco sulla Lazio: "Cragnotti scelse me e Zoff perché eravamo figure pulite, ma lasciai perché..."

La nazionale femminile di Pallavolo non smette di stupire dallo scorso anno. L'attenzione è stata catturata fin da subito dall'allenatore Julio Velasco, che con le azzurre ha stracciato record su record. Da tecnico Velasco ha vinto Olimpiadi, Mondiali, Europei, Scudetti - e chi più ne ha più ne metta - ma non tutti ricordano che è stato protagonista, seppur per breve tempo, anche nella Lazio di Cragnotti.

Il nome di Velasco è legato principalmente alla pallavolo, ma negli anni 90 ha avuto a che fare anche con la Serie A, prima con la Lazio e poi con l'Inter. Cragnotti lo chiamò nel 1998 in qualità di direttore generale, ma lasciò il posto dopo appena 12 mesi. Questo è quello che ha raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport: "Mi fermai un anno dopo la Lazio che lasciai perché avevo capito che sarebbe finita malissimo. E feci lo stesso dopo l’Inter. Cragnotti scelse me e Zoff, facendolo presidente, forse perché eravamo due figure pulite e spendibili. Con lui riuscii a lavorare. Ma, come ho detto, mi resi conto dei problemi e rinunciai a quattro anni di contratto. All’Inter c’era confusione e poco dopo l’esonero di Lippi salutai. Non ho mai capito cosa volesse Moratti da me. Continuò a pagarmi per non lavorare".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.