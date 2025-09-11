UEFA, comunicate le sedi delle finali 2027: la Champions al Metropolitano di Madrid
Non solo il rinvio della decisione a proposito della possibilità delle singole leghe nazionali di poter disputare le proprie partite fuori dai confini del proprio paese. La UEFA ha fatto sapere anche le sedi di alcune delle prossime finali europee. Si legge nella nota ufficiale della federazione europea:
"L'Estadio Metropolitano ospiterà la finale di UEFA Champions League 2027 Varsavia ospiterà la finale di UEFA Women's Champions League 2027.
Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi a Tirana, in Albania, e ha designato le sedi ospitanti di diverse finali, come segue:
Finale di UEFA Champions League 2027 - Estadio Metropolitano, Madrid, Spagna
Finale di UEFA Women's Champions League 2027 - Stadio Nazionale, Varsavia, Polonia
Supercoppa UEFA 2026 - Salisburgo, Austria
Finale di UEFA Futsal Champions League 2026 - Pesaro, Italia
Europei UEFA di Futsal Under 19 2027 - Astana, Kazakistan
Europei UEFA di Futsal Femminile 2027 - Osijek, Croazia".