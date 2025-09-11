Mattei non ha dubbi: “Lazio? L'obiettivo massimo è l'Europa League"

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ha parlato degli obiettivi della Lazio in campionato e del lavoro di Sarri, tornato sulla panchina biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni: "Credo che l'allenatore che più di tutti è stato costretto a modellare le sue idee e adattarsi è stato Sarri. E' arrivato con delle idee, poi blocco del mercato e si è dovuto adattare. Lazio? Per me l'obiettivo massimo è l'Europa League. Non è una squadra scarsa ma non di quel livello".

