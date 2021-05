Sassuolo, Defrel verso la Lazio: “Faremo una grandissima partita”

Il Sassuolo batte il Parma e resta in scia per un posto di Conference League che si giocherà fino alla fine con la Roma. Gregoire Defrel, attaccante neroverde, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria del Tardini è l'ultima partita che aspetta i ragazzi di De Zerbi contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Vogliamo provare tutto fino alla fine perché non si sa mai. Il Parma ha giocato bene oggi e secondo me già la vittoria è importante. Noi siamo contenti, sono due anni che proviamo questo gioco grazie al mister che ci ha preparati bene. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. De Zerbi? Ci ha dato moltissimo, ci ha dato un’idea di gioco e si vede subito che giochiamo molto bene. Sarà strano senza di lui dopo tre anni. Ora manca ancora una partita e lui non ha mollato. Sono sicuro che proveremo a fare una grandissima partita contro la Lazio”.