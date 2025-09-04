Sassuolo, Grosso punta la Lazio: "Vogliamo ottenere il massimo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo alla ripresa del campionato proverà a tornare a vincere dopo le due sconfitte contro il Napoli e la Cremonese. Alla terza giornata ci sarà da battere la Lazio di Sarri, reduce dal successo contro il Verona. Durante il media day, il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso ha parlato proprio della partita e del resto della stagione.

Di seguito le sue parole: “Il campionato è iniziato e siamo preparati per cercare di farlo al meglio. Abbiamo affrontato subito i campioni d’Italia in un partita difficilissima. La generosità e la voglia che hanno messo a disposizione i ragazzi è stata una buona partenza. Possiamo, dobbiamo e vogliamo migliorare in tantissime cose. Ogni settimana ci sarà una sfida che ci aspetta e vogliamo ottenere il massimo“.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.