Sassuolo - Lazio, altri settori a disposizione dei tifosi biancocelesti: i dettagli

Due giorni al calcio d'inizio del match Sassuolo - Lazio e sono già tantissimi i tifosi biancocelesti che si recheranno al Mapei Stadium per sostenere Zaccagni e compagni. Il settore ospiti, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, è esaurito ma il club neroverde ha messo a disposizione altri due settori per i sostenitori dei capitolini. A renderlo noto è stata la società emiliana con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali:"Invitiamo i tifosi laziali che devono ancora comprare il biglietto di acquistare in Tribuna Est Laterale Nord nei settori A e B. Tali settori non saranno in vendita il giorno della partita. Chi acquisterà i biglietti in tali settori è invitato a posteggiare presso il parcheggio del centro commerciale “I Petali”.

