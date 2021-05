Sassuolo - Lazio, Inzaghi regala l'esordio a Bertini, talento della Primavera

In Sassuolo - Lazio di buone notizie ne sono arrivate poche. Tra queste, c'è indubbiamente l'esordio di Marco Bertini, centrocampista classe '2002 della Primavera biancoceleste. Il diciottenne è entrato in campo all'87' al posto di Danilo Cataldi. Tra i punti fermi della squadra di Menichini, Bertini potrà proseguire la complicata lotta salvezza con un traguardo in più conquistato con la Lazio dei grandi.

