Scarpa d’Oro 2019/20, la classifica: Lewandowski allunga ancora su Immobile

SCARPA D'ORO CLASSIFICA - Lewandowski allunga ancora in vetta della classifica Scarpa d'Oro. Il centravanti è andato in gol nella gara vinta dal bayern Monaco per 4-2 sul Bayer Leverkusen. Il polacco aumenta la distanza da Ciro Immobile che prima della sosta per il coronavirus era leader solitario della graduatoria. La punta di Varvavia ha ora sei punti di vantaggio sul centravanti di Torre Annunziata che dovrà aspettare il 24 giugno per tornare in campo e provare a migliorare i suoi numeri. Il bomber sta trascinando il Bayern Monaco che è sempre più vicino al titolo, mentre il numero 17 della Lazio spera di rispondere sul campo per portare i suoi compagni sempre più in alto.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. La classifica Lewandowski in vetta a quota 58. Immobile è secondo a 54. Dietro di loro, Werner è terzo a 50 seguito da Haaland del Dortmund a 44. In Bundesliga, però, mancano solo quattro giornate mentre la Serie A ne deve ancora giocare dodici. La ripartenza della lega tedesca condiziona la classifica con tre dei primi quattro della graduatoria che arrivano proprio dalla Germania che, inoltre, ha la certezza di concludere la stagione mentre il nostro campionato è in attesa. La ripartenza è ormai definita, ma si spera che non si verifichino ulteriori intoppi che possano portare a una chiusura anticipata. Immobile vuole trascinare i suoi e riprendersi la vetta alla classifica. Due anni fa l'ha solo sfiorata, ma stavolta vuole portarla a casa sperando che non ci siano ulteriori ostacoli, Lewandowski e avversari a parte. Di seguito la top ten della Scarpa d'Oro:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 60 punti

2- Immobile (Lazio) - 54 punti

3- Werner (Lipsia) - 50 punti

4- Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund) - 44 punti

5- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 42 punti

6- Messi (Barcellona) - 38 punti

6- Vardy (Leicester) - 38 punti

8- Mbappé (Psg) - 36 punti

8- Ben Yedder (Siviglia) - 38 punti

10- Weissman - (Wolfsberger) - 34,5 punti

11- Lukaku (Inter) - 34 punti

11- Aubameyang (Arsenal) - 34 punti

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE