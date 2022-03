"Se ne è andato!": Luka Romero sceglie l'Argentina e in Messico non la prendono bene

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Chiamato da Scaloni per l'Argentina "dei grandi", Luka Romero ha immediatamente risposto alla convocazione. La soddisfazione del classe 2004 per avere un posto riservato nella nazionale di Messi è evidente. Lo hanno confermato i post condivisi su Instagram che lo mostrano mentre si allena in campo. Ma se il baby talento della Lazio non potrebbe esser più felice di aver sposato l'albiceleste, non si può dire che in Messico abbiano lo stesso stato d'animo. Alcuni mezzi di comunicazione locali hanno pubblicamente espresso il proprio rammarico nel vedere Luka Romero, nato a Durango, in Messico, vestire la maglia dell'Argentina. "E un giorno, Romero se n'è andato... ha preferito l'albiceleste", ha scritto Record. "Se ne è andato", ha aggiunto W Deportes, accompagnando le parole da una emoji di un viso che piange. Insomma, sembra che la patria del mini-Messi non abbia preso particolarmente bene la decisione di Romero. Nonostante i pochi minuti collezionati fin qui tra "i grandi", in Messico c'è già il rimpianto di non averlo con sé.

