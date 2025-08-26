Serie A, ascolti super per la prima giornata di campionato: i dati dello share
La prima giornata della Serie A si è conclusa ieri col posticipo Inter - Torino e ha totalizzato complessivamente 4,2 milioni di spettatori (4.208.482 precisamente) su Dazn. Un dato positivo che segna un incremento del 6% rispetto all'esordio della scorsa stagione in cui la quota raggiunta era 3.964.019 spettatori.
Di seguito il dettaglio partita per partita:
Genoa-Lecce – 70.342 spettatori
Sassuolo-Napoli – 573.465 spettatori
Roma-Bologna – 252.961 spettatori (in co-esclusiva con Sky)
Milan-Cremonese – 480.303 spettatori
Como-Lazio – 245.801 spettatori (in co-esclusiva con Sky)
Cagliari-Fiorentina – 145.906 spettatori
Juventus-Parma – 756.771 spettatori
Atalanta-Pisa – 98.956 spettatori
Udinese-Hellas Verona – 212.618 spettatori
Inter-Torino – 597.951 spettatori (in co-esclusiva con Sky)
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.