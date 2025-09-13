Serie A | Derby d'Italia, ma non solo: il programma della giornata
Archiviata la sosta per le nazionali, le squadre sono pronte a ripartire da dove si erano fermate. Oggi torna la Serie A e si ripartirà dalla terza giornata di campionato, la quale avrà come fiore all'occhiello il big match Juventus - Inter. La garà si giocherà alle ore 18:00, ma è solo una delle tre che si disputeranno quest'oggi. Ecco di seguito il programma della giornata:
CAGLIARI - PARMA (Ore 15:00)
JUVENTUS - INTER (Ore 18:00)
FIORENTINA - NAPOLI (Ore 20:45)
