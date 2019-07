Serie A, domani il sorteggio: le gare serali tornano alle 20:45

Il calcio che conta si avvicina sempre di più e domani a Milano saranno sorteggiati i calendari per la prossima stagione di Serie A. La stagione ripercorrerà l'ordine delle giornata e la possibilità di un calendario sfalsato sul modello inglese è stata rimandata alle prossime annate. Ci saranno alcune novità di cui la più importante è il cambio d'orario per i match serali. Come riporta Sky, i match serali di sabato, domenica e lunedì si disputeranno alle 20:45. Dopo una stagione alle 20:30, la Lega ha deciso di tornare all'orario tradizionale posticipando il kick off di quindi minuti in avanti.

PRIME GIORNATE IN NOTTURNA - Le prime due giornate del campionato, che si disputeranno rispettivamente il 24-25 agosto e il 31 agosto-1 settembre, si giocheranno di sera per via del clima. Sono previsti due anticipi al sabato (uno alle 18 e uno alle 20.45), mentre domenica si partirà con un match alle 18 e a seguire tutte le altre partite alle 20.45. Da capire se il monday night andrà in scena dalle prime due giornate o solo a partire dalle successive. Dalla terza giornata il campionato osserverà i classici orari che, fatta eccezione per la novità citata sopra, non cambieranno. Sky trasmetterà sempre sette sfide (sabato alle 15 e alle 18, due della domenica alle 15, la gara delle 18 e quella delle 20:45 oltre al posticipo del lunedì). Le altre tre andranno in diretta su Dazn (sabato alle 20:45, domenica alle 12:30 e una delle 15).

LE DATE - Il via è giù fissato per il weekend del 24-25 agosto, mentre la fine dei giochi sarà il 24 maggio 2020. Previsti tre turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020. Inoltre, ci saranno 4 soste per gli impegni delle nazionali: 8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020. Dopo un anno con le partite durante le vacanze natalizie, torna la pausa invernale che è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio.