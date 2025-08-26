Serie A, l'accordo con Rai Italia porta il campionato in tutto il mondo: i dettagli

È un accordo storico quello sottoscritto dalla Rai e dalla Lega Calcio, che consentirà di trasmettere in tutto il mondo gli hightlights del campionato, della Coppa Italia dai quarti in poi e della Supercoppa Italiana. "Sono estremamente felice per questo accordo - ha sottolineato la direttrice di Rai Italia, Mariarita Grieco - e ringrazio l'Azienda e la Direzione Diritti Sportivi per avermi supportato in quella che è stata una delle mie prime richieste da direttrice, nonché Rai Sport per quella che sarà una collaborazione fattiva per tutta la stagione. Il contratto con la Lega Serie A ci consentirà di riportare in onda una trasmissione storica come 'La Giostra del gol' ma anche di evidenziare, al di fuori dei confini nazionali, tutte le eccellenze del nostro paese. Perché non parleremo solo di calcio, ma di tutti gli sport che vedono protagonisti gli atleti in maglia azzurra".

Nel dettaglio, la nuova edizione de ‘La Giostra del Gol’ - programma nato nel 1977 sull'allora Rai Internazionale - andrà in onda ogni martedì nei quattro palinsesti che coprono i Cinque Continenti, nella prima serata statunitense, alle 20.00 ora di New York, ad eccezione del primo appuntamento, in onda mercoledì 27 agosto. La conduzione è affidata a Stefano Orsini.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE