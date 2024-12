Serie A, Lazio - Atalanta: dove vedere il match in tv e in streaming

La Lazio ha reagito subito alla sconfitta contro l'Inter. La vittoria con il Lecce ha scacciato, almeno in parte, i fantasmi visti all'Olimpico. Ora, per l'ultima partita del 2024, i biancocelesti ospitano l'Atalanta di Gasperini. La gara, valida per la diciottesima giornata di campionato, è in programma sabato 28 dicembre alle 20:45 e sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn e Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.