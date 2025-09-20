Serie A | Orsolini affonda il Genoa nel finale: vince il Bologna 2-1
20.09.2025 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Decide Orsolini. Con un rigore allo scadere, il Bologna batte il Genoa 2-1. Alla rete iniziale di Ellertsson per la squadra di Vieira aveva risposto Castro nel secondo tempo. Poi il numero sette rossoblù nel finale ha deciso la partita in favore della formazione di Vincenzo Italiano.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.