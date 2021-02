Serie B, colpaccio del Pisa sul Monza: decisiva la doppietta di Palombi

Nell'anticipo della 23esima giornata di Serie B il Pisa fa il colpaccio espugnando il campo del Monza secondo in classifica. Gli ospiti chiudono la pratica subito nel primo tempo grazie alla doppietta di Simone Palombi, attaccante di proprietà della Lazio. In cinque minuti il centravanti ex Cremonese e Lecce sigla due gol e consegna i 3 punti alla squadra toscana che si avvicina alla zona play off. Da segnalare nella ripresa l'errore dal dischetto di Kevin Prince Boateng che non riesce a riaprire la gara.