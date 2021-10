Superlega, l'indiscrezione del Financial Times: "Juve, Barcellona e Real pronte a..."

La questione legata alla nascita, e repentina caduta, della Superlega tiene ancora banco e i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Come riportato dal Financial Times infatti sembra che Juventus, Barcellona e Real Madrid, ovvero le tre squadre che non si sono mai tirate indietro dal progetto, vogliano intentare azioni legali contro Uefa e Fifa in un tentativo di riorganizzare radicalmente la gestione del calcio internazionale. "Le tre squadre intendono accusare gli organi di governo sportivi di infrangere le regole della concorrenza dell’Unione europea, in uno sforzo per smantellare il presunto "monopolio", questa l'indiscrezione riportata dal quotidiano.

FORMELLO - Lazio, ripresa: contrasti duri, Tare segue la seduta con Sarri

Lazio, incubo trasferte: fuori casa il rendimento è horror

TORNA ALLA HOME