La Lazio ha steso anche l'Atalanta e continua la sua cavalcata. Ai microfoni di TMW è intervenuto Tacchinardi: "La Lazio è forte. Se devi giocare contro Atalanta e Lazio ora devi temere, ti mettono in grande crisi. La Lazio difende bene e attacca con tanti giocatori. Inzaghi? Se ne è parlato per la Juve, per me è pronto per una big".